Україна хоче від Німеччини військові кораблі та системи протиповітряної оборони

Попри категоричне «ні» німецького уряду щодо постачання зброї в Україну, уряд у Києві зараз висуває конкретні запити, пише Spiegel.

Політики з ВДП і ХДС підтримують експорт оборонної зброї.

«Йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, які є одними з найкращих у світі, які нам терміново потрібні для оборони довгого узбережжя в Чорному та Азовському морях, - сказав dpa посол Андрій Мельник. Таку ж величезну зацікавленість Україна озвучує і щодо найсучасніших систем протиповітряної оборони, які нині виробляються німецькими збройними компаніями».

Україна роками вимагала від Німеччини зброю, щоб мати можливість захиститися від можливого нападу Росії - поки що без успіху.

Канцлер Олаф Шольц у вівторок підтвердив свою відмову від поставок зброї Україні. Федеральний уряд Німеччини вже багато років проводить подібну стратегію щодо цього питання.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) також відхилила запит у понеділок під час свого візиту до Києва.

Мельника це виправдання роздратувало. «Дивно, що в Берліні питання історичної відповідальності також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має стосуватися українського народу, який втратив щонайменше 8 млн. життів під час німецько-фашистської окупації України», - сказав він.