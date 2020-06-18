Україна купить у США патрульні катери Mark VI на $60 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов'язаного обладнання на загальну суму 60 млн доларів.

Про це повідомляють на сайті Агентства з військової співпраці і безпеки США, передає Голос Америки.

Відзначають, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44 і ін

Відзначається, що Україна використовує судна для "захисту територіальних вод і захисту інтересів на морі". Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.

Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, ріках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їх головне завдання - забезпечення безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.

Нагадаємо, що в 2019 році до складу українського флоту увійшли перші подаровані США катери Island Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ". Ще три Україна повинна отримати в 2021 році..