Україна, Литва і Грузія створять спільну групу з кібербезпеки

8 грудня, під час зустрічі міністр оборони Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас підписали меморандум про співпрацю України, Литви та Грузії у сфері кібербезпеки.

Грузія цей меморандум підпише згодом.

Зазначається, що цим меморандумом країни підтверджують готовність брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз.

Метою є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Країни на оперативному та тактичному рівнях обмінюватимуться інформацією щодо кіберзагроз, цифрових експертиз, вразливостей безпеки тощо.

За матеріалами Вої