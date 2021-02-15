Україна має "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські угоди - посол Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що під час дискусій про коригування Мінських угод потрібно враховувати необхідність згоди Росії, а також залежність від них міжнародних санкцій.

Про це дипломат сказав під час публічної дискусії Мінські угоди: виконати не можна розірвати?, передає Укрінформ.

"Я знаю, що в Україні відбувалися дебати щодо Мінських угод. Але ми прагматики, ми не впевнені, що, змінюючи формат перемовин, ви вирішите ситуацію. Все залежить від політичної волі Росії - чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність", - сказав де Понсен.

На думку дипломата, припинення вогню на Донбасі "більш-менш сталося", але воно не є досконалим, а Україна - продовжує нести втрати.

"Це правда, що, з точки зору Парижа, ситуація складна. Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися із сепаратистами напряму", - сказав він.

Де Понсен додав, що багато разів чув про існування "плану Б", але не знає, в чому він полягає.

"Але поки його ("плану Б") немає, ви мусите дотримуватися "плану А", а це нормандський формат і Мінські угоди", - сказав посол.

Посол заявив, що потрібно завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії.

"Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - сказав дипломат.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Мінські домовленості практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали. Однак українська сторона зробить все для їх реалізації.