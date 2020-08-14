Україна максимально зважуватиме кожен наступний крок щодо Білорусі - Кулеба

Україна буде максимально зважувати кожен наступний крок щодо Білорусі, з огляду на особливий характер стосунків між українським та білоруським народом та до чого призведе ослаблення Білорусі з точки зору розстановки сил в українському регіоні. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українському радіо", передає УНН.

На питання, як діятиме Україна, якщо західні партнери почнуть запроваджувати санкції щодо Мінська, що далі робити Україні і чи можна буде ризикнути відносинами з Білоруссю, Кулеба відповів: "Я б запронував тут діяти за принципом "давайте переживати проблеми по ходу їх настання". Річ у тому, що дійсно - ситуація дуже делікатна, Білорусь - це більше ніж сусід це партнер, це країна з народом якої нас пов'язує дуже багато й другий момент - є дуже серйозні міркування зовнішньо-політичного характеру, військового характеру і ми маємо чітко тримати у голові відповідь на запитання, що станеться з Білоруссю, якщо влада цієї держави максимально ослабле і опиниться в глухому куті".

Тому, за його словами, Україна дуже зважено підходимо до оцінки подій у Білорусі.

Також Кулеба нагадав, що була заява Президента України Володимира Зеленського, заява міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника".

"Ми чітко визначили своє ставлення до того, що відбувається зараз у Білорусі. Але кожен наступний крок ми будемо максимально зважувати саме з огляду на саме ці два міркування, особливий характер стосунків між українським та білоруським народом та нашими країнами загалом та до чого призведе ослаблення Білорусі з точки зору розстановки сил у нашому регіоні", - розповів Кулеба.

Раніше, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн "Люблінського трикутника", зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі й закликали владу країни утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Україна реагуватиме на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією цієї країни.