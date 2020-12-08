"Україна ніколи не перетне "червоні лінії": Данілов оцінив ймовірність компромісів щодо Донбасу

Україна готова до компромісів у переговорному процесі щодо Донбасу, але не буде діяти на шкоду національним інтересам, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, українська сторона "ніколи не перетне "червоні ліні ", повідомляє пресцентр РНБО.

У ході зустрічі з послом Королівства Швеції в Україні Тобіасом Тібергом у вівторок, 8 грудня, Данілов підкреслив, що позиція офіційного Києва залишається незмінною: Росія повинна вивести свої війська з території України і повернути контроль над ділянкою україно-російського кордону.

"Ми разом з міжнародними партнерами прагнемо спільними зусиллями припинити війну", - зазначив секретар РНБО.

Данілов подякував Швеції за послідовну підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України, а також за допомогу в боротьбі за відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету.

"Ми прагнемо увійти в європейське співтовариство і жити в цивілізованому світі", - запевнив секретар РНБО, зазначивши зусилля України з виконання критеріїв для членства в НАТО і Євросоюзі.

Тіберг, у свою чергу, нагадав, що Швеція в 2021 році головуватиме в ОБСЄ, замінивши з 1 січня Албанію. За словами дипломата, позиція Королівства полягає в захисті європейського порядку безпеки, що базується на трьох принципах: кордони не можуть бути порушені; конфлікти повинні вирішуватися мирним шляхом; кожна країна має право самостійно обирати свій шлях.

"Це повною мірою стосується України", - зазначив дипломат, пообіцявши, що його країна "буде робити все, щоб захистити незалежність і цілісність інститутів ОБСЄ".

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший з 2016 року саміт у нормандському форматі.

Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін у форматі "всіх на всіх" до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ та продовження розмінування.

Наступна зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії була запланована на квітень 2020 року, однак вона так і не відбулася.

11 вересня в Берліні зустрілися політичні радники лідерів нормандської четвірки.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, головним досягненням зустрічі стало узгодження продовження дотримання перемир'я в Донбасі.

Редакторка відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Сіліна констатує, що за рік після паризького саміту нормандської четвірки серйозних зрушень у вирішенні проблеми Донбасу не сталося.