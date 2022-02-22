Україна ініціює виключення Росії з ЄБРР

Україна ініціює виключення Російської Федерації із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку через визнання нею незаконних утворень в ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це заступник директора Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку від України Артем Шевальов повідомив у Фейсбуці.

"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - заявив Шевальов.

За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів ЄБРР у цьому питанні.

Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання незаконних утворень в ОРДЛО.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що Україна звернулася до країн, що підписали в 1994 році Будапештський меморандум про гарантії безпеки Україні в обмін на її відмову від ядерної зброї, невідкладно зібратися для консультацій.

У МЗС України заявили, що рішення РФ про визнання незаконних утворень в ОРДЛО не матиме жодних правових наслідків, воно різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Росі з Мінських домовленостей.