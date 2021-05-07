Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Президент побажав здоров'я народу Індії, де зараз складна епідемічна ситуація через поширення COVID-19.

Володимир Зеленський наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги, повідомляє пресслужба глави держави.

"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України", - констатував Глава держави.

Сайрус Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Він запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Також Президент України запропонував Сайрусу Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від COVID-19.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися киснем з Індією.

Днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В країні щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків. Цей спалах пов'язують з новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

Через велику кількість хворих в Індії не вистачає кисню та препаратів, тому вже понад 40 країн зголосилися їй допомогти, у тому числі - Сполучені Штати та Велика Британія.