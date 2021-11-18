Україна направила 8,5 тисяч силовиків на кордон з Білоруссю

За словами посла в Німеччині, Україна побоюється, що біженців можуть відправити з кордону Білорусі та Польщі на український кордон.

Уряд України побоюється, що біженці будуть переведені з білорусько-польського кордону в Україну. "Існує ризик того, що мігрантів, які незаконно в'їхали, будуть перенаправлені з білорусько-польського кордону на кордон з Україною", - сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник газетам медіагрупи Funke.

Україна направила до прикордонного району понад 8,5 тис. поліціантів, нацгвардії та прикордонників. «Це тільки початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. У нас є все необхідне».

Кордон між Україною та Білоруссю має довжину понад 1000 кілометрів і складається з боліт та лісів, які важко контролювати. «Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій», – сказав Мельник.