Україна не братиме участі в переговорах по Донбасу в Мінську - Резніков

Після завершення пандемії українська делегація в Тристоронній контактній групі Донбасом не буде їхати до Мінська на переговори через ворожу риторику Білорусі щодо України.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

"Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", - наголосив Резніков.

Раніше глава української делегації Леонід Кравчук заявляв, що питання перенесення фізичних зустрічей в рамках ТКГ з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами. А ні Росія, ні Україна, за його словами, одноосібно таке рішення приймати не можуть.