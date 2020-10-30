Україна не має юридичної можливості зупинити свавілля Конституційного суду - Веніславський

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив про відсутність юридичних механізмів для врегулювання ситуації з КСУ.

За його словами, скандальне рішення КСУ прийнято з "чітким системним порушенням" Конституції, закону про Конституційний суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції.

"Юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку КС чинне законодавство не містить", - сказав він в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

За словами Веніславського, "антиконституційний переворот", вчинений КСУ, можна зупинити політико-правовим рішенням.

"Таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що КС здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента і парламенту", - наголосив він.

Веніславський також виключив добровільну відставку членів КСУ, оскільки майже весь суд "фактично діяв в умовах конфлікту інтересів".

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

Скандальне рішення Конституційний суд ухвалив за поданням 47 народних депутатів від партії Опозиційна платформа - За життя і депутатської групи За майбутнє.

У НАЗК заявили, що відповідне рішення судді ухвалили у власних інтересах. За даними антикорупційного відомства, двоє членів КСУ внесли у свої декларації недостовірні дані, і тепер, ймовірно, намагаються уникнути відповідальності.

На виконання рішення Конституційного суду НАЗК закрило реєстр електронних декларацій. Реєстр не працюватиме з 18:00 28 жовтня доти, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон щодо електронного декларування.

Крім того, у НАЗК заявили, що своїм рішенням КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.

Після рішень КСУ президент України Володимир Зеленський скликав екстрене закрите засідання РНБО, а вже ввечері 29 жовтня НАЗК повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Крім того, Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.