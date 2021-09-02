Україна не отримала жодних гарантій від США щодо санкцій проти "Північного потоку - 2" - Клімкін

Україна не отримала жодних гарантій від США у разі добудови газопроводу "Північний потік - 2".

Про це 2 серпня у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив колишній глава МЗС України (2014-2019) Павло Клімкін.

Він прокоментував підсумки зустрічі президентів США і України - Джо Байдена і Володимира Зеленського - у Вашингтоні напередодні.

"Жодних гарантій щодо санкцій ми не отримали і, я так розумію, ми не отримали гарантій щодо дій Сполучених Штатів у майбутньому. Тому в плані гарантій результат негативний", - вважає Клімкін.

Ексглава МЗС додав, що також не побачив заяви, що США і Україна "тепер працюють разом", що Київ "за столом" стосовно "Північного потоку - 2".

"Цих двох речей - гарантій і того, що ми повертаємося в гру - мені дуже не вистачає. Але це було позитивне обговорення в сенсі, що Байден розуміє наші стурбованості та наші виклики, і дуже важливо, щоб ці виклики він та американська адміністрація сприймали як свої, для нас, як для майбутнього союзника", - резюмував Клімкін.

У Білому домі заявляли, що Байден і Зеленський під час зустрічі запустять діалог щодо енергетики та клімату, метою якого буде, зокрема, розв'язання проблем, пов'язаних із російським газопроводом "Північний потік - 2".

За підсумками переговорів двох президентів було підписано спільну заяву США та України, у якій ідеться про те, що обидві країни розглядають "Північний потік - 2" як " загрозу для європейської енергетичної безпеки" і "далі виступають проти газопроводу".