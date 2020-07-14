Україна не погоджується з іранською версією катастрофи "Боїнга" МАУ - Кулеба

Київ наразі не може погодитися з твердженням Ірану про те, що літак "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном було збито іранськими військовими внаслідок людської помилки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Останній звіт іранського технічного розслідування констатує, що український літак було збито з ракетної установки. Це не новина. Про це ми всі знали. Наступний важливий етап - це розшифрування "чорних скриньок", який має відбутися наступного тижня у Франції. Участь у їх зчитуванні візьмуть найкращі експерти із США, Канади, Франції, Великої Британії та України.

Але я сьогодні хочу чітко наголосити: стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, зарано. У нас є багато запитань, і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об'єктивних відповідей щодо того, що сталося", - наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що "станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки".

Нагадаємо, за версією Тегерану, у комплекса ППО, яким був збитий авіалайнер МАУ, було порушені налаштування. Це призвело до похибки в даних при виявленні літака.

В доповіді Організації цивільної авіації Ірану зазначається, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними. Оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.