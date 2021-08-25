Україна не просила Росію вивозити своїх громадян з Афганістану - МЗС

У Міністерства закордонних справ України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану українських громадян, відомство із відповідними проханнями до російської сторони не зверталось.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.

"В МЗС України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців. Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями", - сказав Ніколенко.

Дипломат підкреслює, що громадяни України, які мають бажання виїхати із Афганістану, мають звернутися до посольства країни в Таджикистані.

Раніше сьогодні міноборони РФ повідомило, що організовує евакуацію з Афганістану більше 500 громадян РФ, країн ОДКБ і, як заявили у Москві, України чотирма літаками військово-транспортної авіації.