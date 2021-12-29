Україна не визнає будь-яку COVID-вакцину російського виробництва - Верещук

Україна не визнаватиме "Спутник" чи будь-яку іншу вакцину проти COVID-19 російського виробництва.

Про це під час пресконференції заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину... Питання про визнання "Спутник" чи "Спутник Лайт" взагалі не стоїть", - наголосила Верещук.

Водночас вона запевнила, що Україна готова вакцинувати всіх своїх громадян безпосередньо на контрольних пунктах пропуску з тимчасово окупованими територіями.

"У нас є можливість забезпечити вакцинацію на пунктах КПВВ наших громадян, наприклад на Чонгарі чи на Каланчаку, на Станиці Луганській", - пояснила віцепрем'єр.

Верещук додала, що Україна забезпечує щеплення своїх громадян вакцинами світового виробництва.

Як повідомлялося 26 грудня, умовою відкриття КПВВ на лінії розмежування російська сторона висунула визнання Україною вакцини "Спутник V" та довідок про щеплення нею жителів ОРДЛО