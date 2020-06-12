Україна не вноситиме додаткових змін до закону про освіту заради компромісів із Угорщиною

Україна не вноситиме жодних додаткових змін до закону про освіту, крім тих, які були обумовлені рішенням Венеціанської Комісії, для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наші угорські колеги стверджували, що Україна не виконує рекомендації Венеціанської Комісії, проголошені до закону про освіту". Ми ці рекомендації виконали. І це "червона лінія", яку я хочу наразі чітко озвучити для всіх, хто переймається долею закону про освіту, що Україна не вноситиме жодних додаткових змін до закону про освіту, крім тих, які були обумовлені рішенням Венеціанської Комісії для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

Кулеба наголосив, що Україна відкидає будь-які вимоги угорських партнерів про додаткові зміни до закону про освіту.

"Ми говоримо, що ми можемо знайти порозуміння, як ми будемо імплементувати цей закон збалансовано, але принципи, закладені в законі про освіту, ми не змінюватимемо на догоду комусь із наших сусідів", - додав міністр.