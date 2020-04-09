Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток для лікування СOVID-19

Як повідомили у прес-службі МОЗ, Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток "Гідроксихлорохіну" для лікування хворих на COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я отримає гуманітарну допомогу, а саме лікарські засоби з діючою речовиною Гідроксихлорохін, включені у національний протокол лікування COVID-19. Компанії ''Санофі'' та ''Сандоз'' поставлять в Україну 320 тисяч таблеток цього препарату, що розраховано на лікування понад 22 тисяч пацієнтів.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

''МОЗ робить усе можливе, щоб максимально ефективно боротися з коронавірусом. Тому ми звернулися до виробників з проханням надати нам гуманітарну допомогу. Цієї кількості препарату вистачить для лікування понад 22 тисяч хворих на COVID-19'', - заявив Максим Степанов.

Зазначимо, лікарський засіб ''Плаквеніл'' компанії ''Санофі'' (з діючою речовиною Гідроксихлорохін) уже розподілений між структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та Києва з подальшим надходженням до закладів охорони здоров'я ''першої хвилі'' для прийому хворих із коронавірусною інфекцією. Поставка та розподіл лікарського засобу ''Гідроксихлорохін'' компанії ''Сандоз'' очікується на початку наступного тижня.

''Цей препарат прописаний у нашому протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для важких пацієнтів винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів. Він буде безкоштовним для тих пацієнтів, кому він справді необхідний за медичними показами'', - резюмував Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.