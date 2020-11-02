"Україна перебуває під атакою", - Зеленський про рішення КСУ щодо НАЗК і НАБУ

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що недавні події, пов'язані з рішенням Конституційного суду щодо Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), націлені на підрив верховенства закону, а також протидії прогресу, досягнутого в боротьбі з корупцією.

Як передають Українські Новини, про це Зеленський написав в статті для видання Financial Times.

"Україна перебуває під атакою. Не тільки на її кордонах, але і в центрі її демократичних інститутів. Я хочу запевнити наших міжнародних партнерів у тому, що ми будемо чинити опір і переможемо. Минулого тижня Конституційний Суд виніс деструктивне рішення, намагаючись зруйнувати нашу антикорупційну архітектуру. Судді заявили, що Національне агентство з протидії корупції не має конституційного права перевіряти і розкривати декларації про активи державних службовців, і що надання неправдивої інформації більше не вважатиметься кримінальним злочином", - написав Зеленський.

Він визнав, що запровадження в 2016 році обов'язкового електронного декларування та відповідальності за незаконне збагачення стало першим і найбільш важливим кроком у створенні основи для викорінення корупції.

Очільник держави вважає, що для підриву цього процесу зроблено спробу руйнування значної частини антикорупційних досягнень Євромайдану.

"Це (руйнування частини антикорупційних досягнень) слідує за іншою нещодавньою постановою конституційного суду, що підірвала авторитет Національного антикорупційного бюро, яке було створено для розслідування хабарництва серед вищих державних службовців. Ці постанови є частиною систематичних зусиль із підриву верховенства закону, протидії прогресу, досягнутого в нашій боротьбі з корупцією... Особливе занепокоєння викликає той факт, що на розгляді КС перебуває низка інших петицій - від проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи, - які покликані скасувати наші останні великі реформи в таких сферах, як земля, банківська справа і антикорупційний суд", - додав Зеленський.

Він вказав, що не дозволить "темним силам" домогтися успіху в своїй спробі контрреволюції.

"Ми також починаємо розслідування стосовно людей, які діяли незаконно від імені корисливих інтересів відомих впливових фінансових груп і іноземних держав із метою знищення наших антикорупційних агентств. І я попросив уряд розпочати консультації та розробити широку й амбітну програму судової реформи, яка включатиме чистку судів", - написав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що судді Конституційного суду "творять хаос за гроші", і закликав членів своєї партії не піддаватися на спроби підкупу .

Парламент має намір повернути електронне декларування вже цього тижня. Тим часом в Раді Європи звинуватили владу України у спробі кричущого порушення Конституції.