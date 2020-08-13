Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненим із близько 100 людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робота Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську не зупиниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Борисполі Київської області.

"Що стосується засідання ТКГ у Мінську, Мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже у новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань - продовження режиму тиші і питання обміну. Ми до ОБСЄ вже у цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, там близько 100 людей. Зараз ми очікуємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список", - зауважив Зеленский.

"Чи вплине сьогоднішня ситуація на засідання ТКГ? Я не знаю. Я не можу, на жаль, поки що дивитися в майбутнє", - сказав президент.Обмін полоненими на Донбасі: що відомо 6 серпня стало відомо, що майбутній обмін може відбутися за формулою 100 на 100 - про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 22 квітня Зеленський висловив готовність у рамках обміну за одного українського військового віддавати хоч 100 "беркутівців".

23 квітня спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні й ТКГ посол Хайді Грау заявила, що наступний обмін на Донбасі планується здійснити у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".