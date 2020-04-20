Україна першою головуватиме у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ онлайн - МЗС

Сьогодні Україна перебирає від Туреччини головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Наша держава буде першою, яка головуватиме у Форумі в онлайн режимі, з урахуванням ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у коментарі МЗС щодо початку головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, передає УНН.

"Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері", - йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово- Чорноморському басейні, та низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).

Довідка УНН: Однією з ключових складових діяльності ОБСЄ є її політико- військовий вимір, який є сферою компетенції другого директивного органу ОБСЄ - Форуму безпекового співробітництва. Форум створено у відповідності з рішенням, прийнятим 10 липня 1992 року на зустрічі глав держав і урядів країн - членів Наради з безпеки і співробітництва в Європі в Хельсінкі.

Упродовж 2014-2020 рр. основна увага щотижневих пленарних засідань ФБС зосереджена, за ініціативи української делегації, на обговоренні та засудженні грубих порушень Росією основоположних норм та принципів ОБСЄ, насамперед, поваги до суверенітету та територіальної цілісності, окупації та спроб анексії Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, триваючої агресії та окупації РФ частини територій Донбасу, порушення Мінських домовленостей, мілітаризації Кримського півострова, Чорного та Азовського морів, актів агресії проти української корабельно-катерної групи у Керченській протоці та Чорному морі 25 листопада 2018 року, триваючому блокуванні та перешкоджанні судноплавства у Азово-Чорноморському регіоні. Делегація України протидіє дезінформаційній та пропагандистській кампанії РФ у рамках засідань. Особливий наголос під час засідань робиться на викритті злочинної практики постачання з території РФ до незаконних збройних формувань РФ важкого озброєння та військової техніки, у тому числі систем радіоелектронної боротьби, легкого озброєння та стрілецької зброї та звичайних боєприпасів (ЗЗБ), паливно-мастильних матеріалів, а також фактів проникнення на територію України російських регулярних збройних підрозділів і найманців для участі у збройному протистоянні із Збройними Силами України.