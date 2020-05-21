Україна подає до Міжнародного трибуналу ООН Меморандум: вимагає мільйонних компенсацій

Україна цього тижня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року. Частиною позову є обґрунтування компенсації матеріальної та моральної шкоди нашим морякам. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

“Перед нами буквально у найближчі дні, а саме до 22 травня, стоїть задача подати меморандум в рамках судового процесу щодо трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Ми зараз перебуваємо на фінальній стадії його підготовки, відшліфовуємо окремі точкові моменти. Це не просто меморандум, це — зібрані нами докази, свідчення моряків та інших свідків. Це результати відповідної економічної експертизи, яка підтверджує збитки, нанесені українській Державі”, — повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, Україна вимагає від міжнародного арбітражу прийняття рішення, яке б зобов’язало російську сторону надати гарантії неповторення подібних інцидентів.

“Значною частиною нашого позову є обґрунтування компенсації матеріальної та моральної шкоди нашим морякам, які незаконно були ув’язнені на території Російської Федерації протягом 9 місяців. Йдеться також про компенсацію Військово-Морським силам України за ті пошкодження, які були нанесені нашим кораблям під час їхнього захоплення, та втрати через варварське поводження російської сторони з зазначеним майном. Крім того, ми говоримо про компенсацію за втрати, які понесла українська сторона через те, що певний час ВМС України не могли використовувати три згадані кораблі”, — зазначив Єнін.

Він також розповів, що меморандум готувала дуже потужна команда у Міністерстві, крім того, при підготовці активно використовувалась експертна думка та досвід міжнародних радників.

На питання про те, в якому грошовому еквіваленті визначені згадані компенсації, дипломат зазначив що йдеться про “декілька мільйонів доларів”.

“Згідно з правилами Трибуналу, ми не можемо озвучувати деталі справи, тому перед громадськістю, особливо напередодні подачі цього меморандуму, ми говоримо лише про окремі аспекти і загальну складову цього документу”, — додав він.

Щодо подальших кроків він повідомив, що Україна має подати свій меморандум до 22 травня. Зі свого боку, російська сторона передає попередні заперечення щодо юрисдикції до 22 серпня 2020 року.

На рішення Трибуналу можна очікувати орієнтовно в середині 2023 року.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН із морського права при захопленні й утриманні українських військових суден “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу”, а також 24 членів їхніх екіпажів. Моряків та кораблі Україні повернули восени 2019 року.