Місія України в ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про найбільш кричущі порушення Росією Мінських домовленостей, пов'язані з обстрілами цивільної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях протягом минулих двох місяців.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 15 вересня.

Іноземним дипломатам було продемонстровано карти-схеми обстрілів та їх наслідки. У більшості випадків збройні формування РФ вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Україна показала в ОБСЄ наслідки обстрілів окупантами цивільних об'єктів

Так, 13 липня вранці житловий район селища Тарамчук був обстріляний із 100- міліметрової протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра". Всього російські окупаційні війська випустили 32 снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, електричну підстанцію та лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання житлових будинків.

Двома днями пізніше, 15 липня, відбувся потужний обстріл мирного поселення Нью-Йорк у Донецькій області - окупанти застосували артилерійські систем калібру 122 мм (23 снаряди), міномети калібру 120 мм та 82 мм (10 та 12 мін відповідно). У результаті було пошкоджено огорожі, стіни, дахи та вікна житлових будинків, а також газопровід.

Вранці 23 липня селище Мар'їнка було обстріляно із станкового автоматичного гранатомету "АГС-17", внаслідок чого осколкові поранення отримали цивільні жителі.

5 серпня вранці із 100-мм протитанкової гармати МТ-12 було випущено 8 снарядів по ще одному мирному населеному пункту - Красногорівці. Внаслідок обстрілу одна цивільна людина отримала численні осколкові поранення.

Вночі 10 серпня передмістя селища Нью-Йорк Донецької області знову зазнало обстрілу: по мирному поселенні було випущено 19 снарядів із артилерійських систем калібру 122 мм та 5 мін із мінометів калібру 120 мм.

Наступного дня, 11 серпня, російські окупаційні війська випустили 22 снаряда по мирному населеному пункту Новоселівка-2. "Цей безжалісний акт збройної агресії забрав життя одного цивільного мешканця та завдав поранення одному українському військовослужбовцю. Також було пошкоджено приватний будинок з прилеглою територією", - заявили в українській делегації в ОБСЄ.

17 серпня ввечері з кулемету та артилерії було обстріляно населений пункт Золоте-4, внаслідок чого травми та поранення отримала місцева жителька, також завдано руйнування приватному будинку.

28 серпня ввечері збройні формування РФ обстріляли з мінометів калібру 120 мм та протитанкового гранатомету СПГ населений пункт Гранітне.

Вночі 31 серпня обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнало селище Красногорівка.

8 вересня вночі під обстрілом, цього разу із мінометів калібру 82 мм, знову опинився населений пункт Мар'їнка. У результаті завдано шкоди цивільній інфраструктурі.

Того ж дня ввечері окупанти обстріляли із артилерійської системи калібру 122 мм село Кряківка, що на Луганщині, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок з прилеглою територією та приватний транспортний засіб.

Наступного дня вранці, 9 вересня, мирне поселення Верхньоторецьке було обстріляно з артилерійської системи калібру 122 мм та міномета калібру 120 мм, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури.

Рано вранці 11 вересня російські окупаційні сили двічі обстріляли населений пункт Новогнатівка із застосуванням 122-мм артилерійської системи, завдавши пошкоджень цивільній інфраструктурі.

З початку вересня російські окупаційні сили здійснили 85 збройних провокацій на сході України, внаслідок чого загинули 4 українських військовослужбовців, ще 36 отримали поранення.

Загалом з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ загинули 58 українських військовослужбовців, ще понад 220 бійців отримали поранення.

З 27 липня минулого року до 12 вересня цього року позиції Збройних сил України були обстріляні 2 315 разів, у тому числі понад 585 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.