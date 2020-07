Україна, Польща і Литва оголосили про утворення "Люблінського трикутника"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення нового формату під назвою "Люблінський трикутник", до якого увійшли Україна, Польща та Литва

Про це він повідомив у себе у Facebook.

"Щойно відбулася дуже важлива подія в Любліні. Разом з міністром закордонних справ Литви і Польщі ми утворили "люблінський трикутник", - розповів Кулеба.

Міністр поінформував, що йдеться про новий формат регіональної співпраці в Центральній Європі.

"Зазвичай, Україна намагається постійно приєднатися до кимось вже створених інструментів: ми хочемо приєднатися до Вишеградської четвірки, ми хочемо приєднатися до Тримор`я, ми хочемо до Бухарестської дев`ятки... але я вважаю, що (ми звісно хочемо приєднатися до ЄС і НАТО) ми маємо не лише намагатися приєднатися до того, що вже створено кимось, але і сами створювати, самим ангажуватися більше у центральноєвропейські справи, тому що ми самі є центральноєвропейська країна", - сказав глава МЗС.

"І виступати з позицій країни, яка здатна не лише йти за іншими, але і вести інших за собою. І ініціювати формати, платформи, які стають ефективними. Звісно, коли голови МЗС про щось домовляються, то перша ідея - "сіли, побалакали про щось і розійшлися", але ми сьогодні дуже конкретно домовилися і з міністром Чапутовичем і з міністром Лінкявічусом, що ми наповнимо "люблінський трикутник" змістом, конкретними проектами, зокрема будемо протидіяти російській дезінформації, а наші партнери будуть підтримувати нас в європейській, євроатлантичній інтеграції. Тому ще один крок України назад в Європу, повернення наше туди, де є наше місце, в європейській сім`ї народів, сьогодні зроблене", - зазначив він.