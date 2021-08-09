Україна попередила Білорусь про "відповідні наслідки" за підтримку агресії Росії

Міністерство закордонних справ України у річницю невизнаних президентських виборів у Білорусі застерегло Мінськ від підтримки протиправної політики Росії та попередило про міжнародно-правові наслідки.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС.

"Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - наголосили в міністерстві.

Також у зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, а заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України назвали "вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство".

Окрім цього, у МЗС України застерегли Росію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

"Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону", - йдеться у заяві.

Водночас в міністерстві запевнили, що Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні.

"Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується. Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об'єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", - зауважили в МЗС і закликали білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув'язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій тощо.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів 9 серпня пресконференцію, на якій звинуватив президента України Володимира Зеленського у навмисному псуванні відносин між країнами та в організації поставок зброї в Білорусь і в підготовці бойовиків. Україна відкрито засуджувала репресії режиму Лукашенка проти опозиції і громадян, а також не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Лукашенко також заявив, що готовий визнати Крим "російською територією", незважаючи на норми Будапештського меморандуму.

Окрім цього, самопроголошений президент запевнив, що міг би з Путіним поставити Україну "на коліна" за один день.

Бабель

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