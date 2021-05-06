Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

Під час зустрічі з Державним секретарем Ентоні Блінкеном обговорюватиметься зокрема список військової допомоги США.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю CNN.

За словами Кулеби, з-поміж іншого, Україна попросить системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.

Кулеба уточнив, що мова не тільки про отримання зброї від США, а й про купівлю, адже партнерство має бути взаємовигідним.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий в майбутньому постачати Україні деякі види зброї у межах вже існуючих домовленостей. Те, що Блінкен у Києві торкнеться теми постачання Україні американської зброї, у Держдепі США підтвердили й напередодні візиту.