Україна посилить посольство в Таджикистані через ситуацію в Афганістані

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані у зв'язку з ситуацією в Афганістані: переходом влади до "Талібану", інформує "Європейська правда.

"В умовах поточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам", - зазначив Кулеба в Twitter.

В умовах поточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам.

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У МЗС зазначили, що йдеться про віддалене підключення дипломатів до роботи, а не їх фізичне переміщення.

"Про фізичне перебазування дипломатів не йдеться, натомість є рішення про підключення додаткового посольства України - в Ісламабаді - до роботи з моніторингу ситуації та потреб українських громадян в Афганістані.

Посольство в Таджикистані займається нею вже певний час, але з огляду на розвиток ситуації, обсяг роботи зростає", - наголосили в МЗС.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом 15 серпня із захопленого талібами Афганістану евакуювали понад 30 громадян України.

Більше 60 країн на тлі захоплення влади "Талібаном" закликали тих, хто наділений владою в країні, забезпечити вільну евакуацію громадян з Афганістану. Лідери країн вимагають, щоб дороги, аеропорти і прикордонні переходи в Афганістані залишалися відкритими. При цьому вони готові надати допомогу і афганцям.

15 серпня таліби увійшли до Кабула, і президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну. Перед цим протягом менш ніж двох тижнів "Талібан" узяв під контроль більшу частину провінцій Афганістану. Прогнози американської розвідки щодо того, що афганський уряд може протриматися в Кабулі від 30 до 90 днів не виправдалися. Попередні розрахунки давали уряду від 6 до 12 місяців після виведення американського контингенту.

Виведення розпочалося 25 квітня 2021 року за розпорядженням президента Джо Байдена, який пообіцяв закінчити з цим до 11 вересня - двадцятої річниці терактів 11 вересня 2001 року.