Україна повідомила США про неналежне технічне розслідування авіакатастрофи в Ірані

Технічне розслідування збиття літака МАУ в небі над Тегераном не було проведене належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін під час розмови зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі, пише УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Технічне розслідування не було проведене належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Заступник міністра вказав на важливість забезпечення неупередженого судочинства як частини обов'язку Ірану перед жертвами цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.

24 березня відбулася телефонна розмова заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуації "навколо оприлюдненого Іраном остаточного звіту про розслідування безпекових аспектів збиття рейсу 752 Міжнародних авіаліній України".

Роберт Маллі висловив солідарність з родинами та близькими жертв катастрофи, засвідчив готовність залучити необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за збиття українського літака.