Україна повинна забезпечити всебічну готовність сил оборони для протидії російській агресії - міністр оборони

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна повинна забезпечити всебічну готовність сил оборони для протидії російській агресії, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Треба пам'ятати, що 8 серпня 2008 року саме проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам вдертися до Грузії. У тій злочинній інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати і мирні мешканці. Сьогодні знову "навчання", а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки. Пам'ятаючи для чого використовує прикриття навчаннями Кремль, маємо забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відсічі злочинних планів і саме це завдання виконують командно-штабні тренування, що розпочались сьогодні", - цитує прес-служба оборонного відомства слова Тарана.

В оборонному відомстві наголосили, що 9 серпня почалися масштабні командно- штабні тренування з командуванням об'єднаних сил та іншими складовими сил оборони, відповідно до Плану підготовки ЗСУ в 2021 році.

Зазначається, що активні тренування на суші, морі та повітряному просторі почалися на всій території України і триватимуть до 13 серпня 2021 року.

Як інформує прес-служба Міноборони, до нинішніх навчань залучено всі види ЗС України. За словами Тарана, на п'яти загальновійськових полігонах нарощуються бойові спроможності об'єднаних сил, 14 органів військового управління ЗСУ, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Також певні військові частини виконують практичні дії під час тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних, командно-штабних навчань.

У Міноборони додали, що Росія проводить масштабні навчання на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, на тимчасово окупованій території АР Крим і на російських військових базах у Вірменії і окупованих регіонах Грузії - Абхазії і Південній Осетії, а також на полігонах південних регіонів.

"Основна мета дій РФ - утримання України у сфері свого впливу. Росія все ще використовує шаблони мислення і прийняття рішень, що характеризувались прагненням до розширення сфер впливу, створення маріонеткових держав, нав'язування власної хибної ідеології. За таких умов, РФ бере курс на нарощування напруженості у регіоні, коли провокативно активізуються російські збройні сили поблизу кордонів України", - зазначив Таран.