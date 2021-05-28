Україна повторно подаватиме запит на екстрадицію Януковича

Україна буде знову вимагати екстрадиції екс-президента країни Віктора Януковича з Росії, незважаючи на те, що раніше на це вже було отримано відмову. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю телеканалу "Україна-24".

"Ми подавали на екстрадицію, Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію", - підкреслила вона.

Венедіктова також додала, що до держбюджету раніше утримали так звані гроші Януковича - $1,5 млрд, однак поки в зв'язку з цією сумою триває судовий розгляд. "$1,5 млрд "зайшли" в держбюджет. У нас йде судова справа щодо цих $1,5 млрд", - повідомила вона і підкреслила, що гроші "зайшли" до держбюджету, але головне, щоб вони не "вийшли".

Генеральний прокурор зазначила, що в справах проти Януковича поштовхом може стати прийнятий в кінці квітня Верховною Радою закон про спрощення процедури заочного розслідування, яка спрямована в першу чергу на представників минулої влади.

В травні 2020 року Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади.