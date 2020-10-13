Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба

Україна приєднається до запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Білорусі та розгляне питання щодо приєднання до нових санкцій після того, як їх запровадить Євросоюз.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми діятимемо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС ухвалює санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр наголосив, що питання Білорусі - це приклад того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС і України, "коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань".



