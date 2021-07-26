Україна приєдналася до міжнародної заяви на підтримку кубинського народу

Україна разом з двома десятками демократичних країн приєдналися у спільній заяві до ініціативи США на підтримку народу Куби, який потерпає від утисків режиму через мирні демонстрації та реалізацію загальних прав і свобод.

Текст заяви оприлюднений у понеділок на офіційному вебсайті Державного департаменту США, повідомляє Укрінформ.

"11 липня десятки тисяч кубинських громадян взяли участь у мирних демонстраціях по всій країні, вийшовши з протестами проти погіршення умов життя та вимогами до змін",- зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що кубинці "реалізовували загальні свободи слова та зібрань". Ці права закріплені в Загальній декларації прав людини, Американській конвенції з прав людини, Міжамериканській демократичній хартії та Європейській конвенції з прав людини.

"Ми закликаємо уряд Куби поважати гарантовані законом права й свободи кубинського народу без залякувань щодо арешту й затримання. Ми закликаємо уряд Куби звільнити затриманих за реалізацію їхнього права на мирний протест",- наголошується в спільній заяві.

Демократичні країни також виступили із закликом до свободи преси та повного відновлення доступу до Інтернету.

"Міжнародне співтовариство є непохитним у підтримці кубинського народу, а також тих, хто відстоює основні свободи, яких заслуговують усі люди", - підкреслюється в документі.

Спільну заяву підписали Австрія, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Греція, Еквадор, Естонія, Ізраїль, Кіпр, Колумбія, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, США, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня США запровадили санкції проти представників влади Республіки Куба, причетних до придушення мирних демонстрацій, а також утисків громадян цієї країни. Починаючи з 11 липня десятки тисяч кубинців у десятках міст по всій країні вийшли на вулиці з мирними вимогами щодо поваги основних свобод і кращого майбутнього.