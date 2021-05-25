Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, - секретар РНБО

Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено в аеропорту Мінська.

Пасажирський літак посадили через сигнал про мінування, і за дорученням Лукашенка для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту літака перебував редактор внесеного Мінськом до списку "екстремістських" Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного у Білорусі "екстремістським" Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх затримала білоруська влада.

У ЄС та США назвали примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair неприйнятним кроком, вимагаючи звільнення Протасевича.

У Мінську ж заявили, що повідомлення про мінування літака ірландської авіакомпанії Raynair, що виконував рейс Афіни - Вільнюс, підписали "солдати ХАМАС".