Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня стосовно виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Україна 24".

"Зараз працює військова частина аеропорту Кабула. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, евакуація триватиме, однак стосовно неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан".