Україна продовжить співпрацю з НАТО за програмою "Партнерство заради миру"

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження, згідно з яким Україна та НАТО продовжать співпрацю в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 2 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає впровадження сучасних інформаційних технологій та сервісів у системі управління військами Збройних сил України.

"Пріоритетом нашої держави залишається посилення співробітництва з НАТО шляхом наближення до стандартів Альянсу. Це відбувається постійно і системно. Наша мета - в найближчій перспективі отримання ПДЧ та згодом набуття Україною повноправного членства... Оновлена редакція проєкту передбачає підтримку впровадження сучасних інформаційних технологій та сервісів у системі управління військами Збройних сил України", - наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання.

Проєкт документа було підготовлено в рамках виконання внутрішньодержавної процедури, пов'язаної зі схваленням проєкту меморандуму та уповноваженням на його підписання представника від України.

В розпорядженні зазначається: "Схвалити проєкт меморандуму про домовленості між урядом України та Організацією НАТО із зв'язків та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогнисцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру". Уповноважити главу Місії України при НАТО Галібаренко Наталію Миколаївну підписати зазначений меморандум".

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, реалізація розпорядження не потребуватиме фінансування з державного та місцевих бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Міноборони заявило, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна - НАТО. Цей пакет містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили та засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради миру, операціях та місіях Альянсу.