Україна пропонує скликати позачергове засідання ТКГ

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) звернулась до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ. Темами засідання пропонують розблокування роботи КПВВ та обмін полоненими.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Українська сторона сподівається на розуміння росіиською стороною ступеню відповідальності за зрив нормандських домовленостей.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочоі підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочоі підгрупи ТКГ з політичних питань і робочоі підгрупи ТКГ з гуманітарних питань", - йдеться в заяві.

Глава Украінськоі делегаціі Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Спочатку обмін полоненими планували провести до 15 грудня, але на минулому засіданні ТКГ Кравчук запропонував нову крайню дату.

Також президент України Володимир Зеленський попросив Червоний Хрест допомогти у прискоренні обміну полоненими.