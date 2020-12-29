Україна просить Боснію і Герцеговину невідкладно повернути ікону, подаровану Лаврову

Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй українську ікону, подаровану раніше міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його візиту до Боснії і Герцеговини, для виконання детальних експертиз, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько- герцеговинськими слідчими органами для з'ясування усіх обставин, пов'язаних із вивезенням ікони з території нашої держави. Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги до її суверенітету та територіальної цілісності", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Також, за його словами, МЗС України в співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Офісом генпрокурора, Національною поліцією і закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, для з'ясування обставин, часу й осіб, причетних до вилучення і переміщення ікони з території України.

"Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської" і є "сімейною іконою". Проте жодних підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Отже, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи його вступу у власність залишається відкритим", - зазначив він.

Як повідомлялося, під час візиту міністра закордонних справ Росії Лаврова у Боснію і Герцеговину йому подарували 300-річну українську ікону, що раніше зберігалася в Луганську. За даними ЗМІ, минулого тижня українська ікона повернулася у Боснію і Герцеговину для проходження експертизи.