Україна ризикує не впоратись з епідемією COVID до 2023 року - науковці

Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету до коронавірусу.

Через низькі темпи вакцинації та погане дотримання карантинних норм впоратись з епідемією COVID-19 в країні імовірно вдасться лише у 2023 році.

Такий прогноз підготували науковці КПІ й Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Фахівці дослідили тенденції вакцинації і затухання хвороби в різних країнах світу. Як повідомляється на сайті КПІ, підгрунтям для їх роботи виступила нещодавня доповідь McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end?), за якою визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.

Українські науковці поділили країни світу на п'ять кластерів.

До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати, що досягли найбільших показників вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%) і відповідно наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го - на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада. Вони можуть перейти до моделі колективного імунітету ближче до кінця 2021 р. із затуханням процесу на початку 2022 р.

Третій кластер склали Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай. У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, має місце не суворе дотримання карантинних норм, щоденна захворюваність і далі зростає. Ймовірно, ці країни перейдуть до моделі колективного імунітету ближче до середини 2022 р.

Четвертий кластер охоплює країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України - 1,8%. За умов збереження поточних темпів вакцинації ці країни ризикують не подолати пандемію у 2022 р. і набути колективний імунітет лише у 2023 р.

До п'ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно- Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022-го - початок 2023 р.

Наголошується, що через вкрай низькі темпи вакцинації (1,8% однією дозою станом на 01.05.2021) і проблеми з дотриманням карантину колективний імунітет до коронавірусу в Україні буде формуватись переважно за рахунок природного інфікування. Цей процес буде супроводжуватись значними втратами населення, стагнацією економіки і суспільного життя, а також ізоляцією від країн, що досягли контролю епідемічної ситуації.