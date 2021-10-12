Україна і ЄС підпишуть угоду про відкрите небо - Боррель

В ході саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня в Києві, буде підписана угода про спільний авіаційний простір. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, після підписання документа почнеться негайна імплементація угоди про відкрите небо з ЄС.

"Радий повідомити ці чудові новини: очікується, що угоду про спільний авіаційний простір буде підписано на полях саміту, і Європейський союз з Україною почнуть негайну її імплементацію. Це означає, що, починаючи з дати підпису, європейські авіалінії зможуть відправлятися на будь-який український аеропорт і навпаки. Без обмежень. Це величезний крок у напрямку зміцнення наших зв'язків, що забезпечить ще більш тісні контакти між людьми.

Це також буде крок у напрямку впровадження стандартів, адже Євросоюз і Україна також спільно працюватимуть над тим, щоб Україна впровадила авіаційні правила ЄС в таких областях, як безпека польотів, управління повітряним рухом, чесна конкуренція, екологія, соціальні питання", - зазначив Боррель.

По матерiалам: Радио Свобода