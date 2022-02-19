Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Сподіваюсь, ніхто не думаю про Україну як зручний вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде ніколи. Інакше буде питання - хто наступний. Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також", - зазначив він.

Водночас в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

"З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте", - зазначив він.

Президент попередив, що це востаннє, коли Україна ініціює консультації у рамках Будапештського меморандуму - скликати їх доручено міністру закордонних справ.

"Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки - Україна матиме повне право вважати, що Будапештській меморандум не працює і усі пакетні рішення 92-го року були поставлені під сумнів", - зазначив він.

Крім цього, Зеленський запропонував у найближчі тижні скликати Саміт Радбезу ООН за участі України, Німеччини та Туреччини.

Нагадаємо, Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

В обмін на відмову від ядерного потенціалу країни зобов'язувались поважати незалежність і кордони України, та, серед іншого, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.