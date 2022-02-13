Україна скликає надзвичайну зустріч в ОБСЄ через російські війська на кордоні

Україна скликає надзвичайну зустріч у рамках ОБСЄ після того, як Росія проігнорувала запит за Віденським документом ОБСЄ щодо надання роз'яснень військової активності РФ вздовж кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - повідомив Кулеба.

За словами міністра, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, "вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць".

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого Україна офіційно активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та звернулася до РФ з запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ повинна повідомити точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, як і типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь. Відповідно до процедури, відповідь з боку Росії мала бути надана протягом 48 годин.

У МЗС України повідомили, що у разі відсутності відповіді або надання недостатньої чи неналежної інформації Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі в рамках ОБСЄ, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення.

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Альянсу від своєї політики безпеки.

У разі відмови Заходу прийняти такі російські "пропозиції" кремлівська влада публічно погрожує застосувати заходи "військового і військово- технічного характеру".