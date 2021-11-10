Україна і США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства

Глава МЗС України Дмитро Кулеба й Державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.

Церемонія підписання пройшла в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Хартія – це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти», - пояснив напередодні церемонії Кулеба.

Оновлена Хартія замінить аналогічний документ, який Україна й США уклали в 2008 році. Редакція 2021 року має низку відмінностей, насамперед пов’язаних з новими реаліями, зокрема, агресією РФ проти України.

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Сполучені Штати підтверджують зобов’язання підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Передбачається розширення двосторонньої взаємодії з метою посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні, а також для зміцнення енергетичної безпеки.

Оновлена Хартія також закріплює підтримку Сполученими Штатами прагнення України до її членства в європейських та євроатлантичних інституціях. Документ позитивно оцінює проведення важливих реформ в Україні. Крім того, в оновленій Хартії закріплена підтримка амбітного плану трансформації української економіки, що передбачає модернізацію ключових секторів та просування інвестицій.

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10 листопада, в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й Державного секретаря США Ентоні Блінкена.