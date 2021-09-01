Україна і США підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства

У Пентагоні міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Про це в Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

"Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Пентагоні підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

Як повідомляє Міністерство оборони України, рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для наших двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:

окреслення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних та виникаючих викликів у сфері безпеки;

підтвердження відданості спільним демократичним цінностям, включаючи верховенство права та поваги до прав людини;

підтвердження непохитної підтримки Міністерства оборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на сході України;

визначення подальших кроків взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;

України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці; підтвердження сталої підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, у тому числі у прагненні України до вступу в НАТО, як це засвідчили Сполучені Штати Америки та Союзники в Комюніке за підсумками Саміту НАТО в червні 2021 року.

Вона також окреслює цілі до грудня 2026 року, на яких будуть зосереджені двосторонні оборонні відносини між двома країнами. До них входять реформи у вітчизняному секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій.

Окрім того, планується поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності, посилення співпраці у сфері кібербезпеки та тісніше партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

"Двостороння співпраця у галузі безпеки, а також підтримка Сполучених Штатів Америки ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Пентагоні, США, о 14:00 годині за східноамериканським часом розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном.