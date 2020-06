Україна стала учасницею партнерства розширених можливостей НАТО

Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Про це повідомив у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба

"Цей день настав. Я дуже вдячний нашим партнерам в Альянсі за те, що вони зробили це можливим. Україна нарешті здобуває заслужений статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Ми робимо один одного сильнішими", - повідомив Кулеба.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба окреслив пріоритети України в рамках "Східного партнерства" з ЄС.

Нагадаємо, як повідомив глава міноборони Андрій Таран, в Україні розробляється програма переходу на сучасні види озброєнь.

Також на початку червня нардепи підтримали законопроект про зміну військових звань за стандартами НАТО.

Як повідомлялося, українські літаки здійснили 17 місій із доставки меддопомоги для п'яти країн НАТО.

This day has come. I'm deeply grateful to our partners in the Alliance for making this possible. Ukraine finally gains a long deserved status of an Enhanced Opportunities Partner of @NATO. We are making each other #StrongerTogether! - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 12, 2020