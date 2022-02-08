Україна та Франція продовжать взаємодію у питаннях деокупації – Зеленський

Україна та Франція продовжать взаємодію у питаннях деокупації територій нашої країни.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав на спільній з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо взаємодію для деокупації територій України», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що має спільне з Макроном бачення щодо безпекових загроз та актуальних викликів для України, для всієї Європи, для світу у цілому. «Вони вимагають єдності, нових превентивних підходів, європейського лідерства», – додав глава держави.

Читайте також: Найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації - Макрон

«Сьогодні підтримка України з боку партнерів, зміцнення стійкості та обороноздатності є виграшною у цілому для усього регіону і, впевнений, для усіх країн Європейського Союзу. Підтримка безпекова дуже важлива, підтримка економічна дуже важлива, і ми дуже цінуємо це», – сказав Президент.

Читайте також: Макрон заявляє, що базою вирішення «українського питання» є Мінські угоди

У вівторок Макрон перебуває в Україні з робочим візитом. Напередодні він був у Москві, провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.