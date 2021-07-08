Україна та Канада вимагатимуть притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака МАУ

Притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості щодо жертв цього страшного злочину та їхніх родичів стало темою зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із міністром закордонних справ Канади Марком Гарно у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

Також глави дипломатії обговорили кроки для поглиблення особливого партнерства України та Канади в оборонній, безпековій, політичній та гуманітарній сферах.

Марк Гарно підтвердив готовність його країни та надалі підтримувати внутрішні перетворення в Україні для просування її євроатлантичної інтеграції, боротьбу нашої держави з російською агресією, зокрема в контексті тренувальних місій для українських військових та поліцейських.

***

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.