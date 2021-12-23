Україна та Сейшельські острови укладуть угоду про безвіз

Сьогодні Кабінет Міністрів України погодив проєкт угоди з урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.

Про це проінформував сайт Кабміну.

"Документ передбачає встановлення на взаємній і постійній основі безвізового режиму поїздок громадян України та громадян Республіки Сейшельські острови з будь-якою метою в'їзду та максимальним строком перебування до 90 днів протягом 180 днів", - пояснили в уряді України.

Зараз туристи з України можуть перебувати на Сейшелах без необхідності оформлення візи до 90 днів, це одностороннє рішення Республіки Сейшельські острови. Водночас жителям Сейшел для в'їзду в Україну необхідна віза.

Можливий безвіз із Сейшелами прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"МЗС крок за кроком створює нові можливості для подорожей українців та відкриває Україну світу. Навіть коли йдеться про далекі чи екзотичні країни, це частина послідовної роботи з розширення свободи пересування для українців та просування позитивного іміджу України", - сказав дипломат. Читайте також на сайті ІА "Вголос": У посольстві Сполучених Штатів розчаровані невдачею з призначенням голови САП Тиждень закінчиться потеплінням: прогноз погоди на вихідні 25-26 грудня На трасі Київ-Чоп вантажівка врізалася в авто та перекинулася. З'явилося відео

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