Україна та Туреччина домовилися про поглиблення співпраці у сфері військової розвідки

Керівники військових розвідок України та Туреччини домовилися про поглиблення співпраці. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Днями відбувся візит голови вітчизняної військової розвідки бригадного генерала Кирила Буданова до Турецької Республіки, під час якого відбулася його зустріч із турецьким колегою – генерал-лейтенантом Рафетом Далкіраном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівники військових розвідок обговорили стан та тенденції розвитку ситуації з безпекою у світі, Чорноморському регіоні та навколо України. Вони також розглянули поточні та перспективні загрози національній безпеці обох країн, їх джерела, ризики ескалації та можливі заходи щодо нейтралізації.

У ході зустрічі було досягнуто домовленості про поглиблення та активізацію співпраці української та турецької військових розвідок.