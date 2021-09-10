Україна цілком може покладатися на США - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цілком може покладатися на Сполучені Штати Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Ми можемо (покладатися на США - УНІАН)... Тому що, мені здається, що сьогодні у нас відносини на іншому рівні", - зазначив Зеленський.

На його думку, президент США Джо Байден усвідомлює загрози з боку Росії та можливість ескалації конфлікту на Донбасі.

"У нас, дійсно, була важлива зустріч. Але білборди по всій країні "Ми - стратегічні партнери із США" я розвішувати не буду. Я вважаю, що США з Україною мають довгі роки існування цих відносин, і зараз вони кращі, ніж були", - наголосив президент.

За його словами, таку підтримку від США Україна отримує, у першу чергу, не через політику українських президентів, а через те, що Штати підтримують саме народ України.Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік- 2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.