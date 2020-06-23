Україна і Угорщина проведуть перше за сім років засідання спільної комісії

У Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Засідання пройде під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини Кулеби Дмитра і Петер Сійярто.

"Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проектів, поліпшення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища", - повідомили в МЗС.

Відзначимо, між Україною та Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини.

Нагадаємо, Кулеба та Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії в січні 2020 року.

Також повідомлялося, що Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, незважаючи на новий статус української сторони.

Премьер-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні може відвідати Україну.