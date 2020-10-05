Україна відмовиться від паперових документів у держустановах - Зеленський

Державні органи не зможуть вимагати з відвідувачів документи в паперовій формі, Україна переходить в режим електронної документації з 2021 р. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті онлайн-послуг на порталі "Дія" п'ятого жовтня

Зеленський заявив, що Україна повинна перейти до електронного документообігу. З 2021 року всі організації та установи не зможуть вимагати від відвідувача паперові довідки, щоб надавати будь-які послуги. Президент вважає, що така система набагато сучасніше та ефективніше для країни.

"2021 р. стане початком входження країни в режим paperless. Цей рух вже не зупинити, цей шлях уже незворотній", - заявив Зеленський.

Перетворення стає продовженням курсу на оновлення системи державних послуг, вважає президент. Як українці отримуватимуть послуги і яким чином буде працювати на практиці така система, ще належить дізнатися.

Нагадаємо, раніше ЕХО Києва розповідало про рішення Володимира Зеленського. Президент підписав закон про скорочення фінансування субсидій для малозабезпечених громадян.

Эхо Киева

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